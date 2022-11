Cómo el optimismo puede cerrar la brecha de cobertura de Medicaid

Aunque se ha reunido con navegadores de ACA, Holmes dijo que no sabía que el IRS no podía exigirle que devolviera el dinero si los ingresos de su familia finalmente no llegaban al nivel de pobreza. Sin cobertura sanitaria, le preocupa no poder mantenerse sana para cuidar de su hijo, que tiene una discapacidad.

We encourage organizations to republish our content, free of charge. Here’s what we ask:

You must credit us as the original publisher, with a hyperlink to our khn.org site. If possible, please include the original author(s) and “Kaiser Health News” in the byline. Please preserve the hyperlinks in the story.

It’s important to note, not everything on khn.org is available for republishing. If a story is labeled “All Rights Reserved,” we cannot grant permission to republish that item.

Have questions? Let us know at KHNHelp@kff.org