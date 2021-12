Con más muertes por sobredosis, defensores claman por una naloxona de venta libre

En Oklahoma, Stop Harm on Tulsa Streets (SHOTS) no calificó para la donación de Hikma porque el grupo no tenía un médico que pudiera firmar su orden, dijo la cofundadora Hana Fields. El médico con el que el grupo había trabajado anteriormente se retiró en enero y SHOTS aún no había encontrado un reemplazo. Muchos médicos están preocupados por la responsabilidad o simplemente no responden, dijo. Mientras tanto, SHOTS depende de las donaciones de naloxona de otros programas.

We encourage organizations to republish our content, free of charge. Here’s what we ask:

You must credit us as the original publisher, with a hyperlink to our khn.org site. If possible, please include the original author(s) and “Kaiser Health News” in the byline. Please preserve the hyperlinks in the story.

It’s important to note, not everything on khn.org is available for republishing. If a story is labeled “All Rights Reserved,” we cannot grant permission to republish that item.

Have questions? Let us know at KHNHelp@kff.org