La leche de fórmula puede ser adecuada para los bebés, pero expertos advierten que los niños pequeños no la necesitan

Jay Highman, director general y presidente de Nature’s One, dijo que Baby’s Only está claramente etiquetada como una fórmula para niños pequeños y que en la parte posterior de la lata se indica que “Baby’s Only está destinada a un niño pequeño de 1 año de edad o más o cuando lo indique un profesional de la salud.” También dijo que desde el lanzamiento de la empresa en 1999, sus fórmulas han cumplido todas las normas nutricionales, de fabricación y de seguridad exigidas a las fórmulas infantiles, aunque no tengan que hacerlo. “Nos comportamos como si fuéramos una fórmula para bebés, pero la vendíamos como una fórmula para niños pequeños”, dijo Highman.

Según un correo electrónico de la portavoz de la FDA, Lindsay Haake, las bebidas para niños pequeños no se ajustan a la definición de fórmula infantil, por lo que no están sujetas a los mismos requisitos. Eso significa que no tienen que someterse a los ensayos clínicos y a las pruebas de seguridad de patógenos que hacen las versiones para bebés. “A diferencia de los preparados para lactantes, los preparados para niños pequeños no son necesarios para satisfacer las necesidades nutricionales de los consumidores a los que van destinados”, dijo Haake.

