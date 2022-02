¿Listo para otra enfermedad pandémica? Se llama “fatiga por tomar decisiones”

Con la pandemia, todas las opciones que solíamos enfrentar desaparecieron. Los restaurantes no estaban abiertos, así que no tenías que decidir qué pedir. Los supermercados no estaban abiertos o eran demasiado peligrosos, por lo que no tenías que decidir qué comprar. De repente tus opciones se restringieron.

En 2004, el psicólogo Barry Schwartz escribió un libro influyente, The Paradox of Choices: Why More is Less (La paradoja de la elección: por qué más es menos). La premisa básica es la siguiente: ya sea que elijas tu helado favorito, un nuevo par de zapatillas o un médico de familia, elegir puede ser algo maravilloso. Pero demasiadas opciones pueden paralizarnos y hacernos sentir menos satisfechos con nuestras decisiones a largo plazo.

