Cómo y cuándo el uso de beneficios del gobierno afectaría el estatus de inmigrantes con papeles

No, por dos razones. Primero, la nueva regla deja en claro que el uso de beneficios de salud de los niños no contará en su contra. Segundo, estos beneficios son financiados por el estado, por lo que no cuentan. Lo mismo es para los adultos jóvenes de hasta 26 años, para quienes California acordó recientemente extender la cobertura completa de Medi-Cal, desde el 1 de enero. Y también es así para los beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que son elegibles para Medi-Cal, también pagado por el estado. A los servicios de emergencia a través de Medi-Cal los financia en parte el gobierno federal, pero su uso no contará en contra de los solicitantes.

