COVID-19 abruma a las terapias intensivas en la frontera

A pesar que la mayoría de los hospitales de California han logrado prevenir un aumento dramático de pacientes con coronavirus, algunas instalaciones cerca de la frontera con México se han visto desbordadas.

Entre ellas El Centro Regional Medical Center en el condado Imperial y el Hospital Scripps Mercy Chula Vista en el condado de San Diego, que vinculan el aumento en los pacientes con COVID-19 con el estilo de vida transfronterizo de sus comunidades.

Algunos ciudadanos estadounidenses, y residentes con papeles que viven en México, están cruzando la frontera desde Tijuana y Mexicali hacia los Estados Unidos para recibir tratamiento.

El doctor Juan Tovar, médico de emergencias y director ejecutivo de operaciones del Hospital Scripps Mercy de Chula Vista, dijo que el 48% de los pacientes positivos para COVID que visitaron la sala de emergencias entre el 24 y el 30 de mayo dijeron que habían viajado recientemente a México.

Esa cifra aumentó al 60% entre el 31 de mayo y el 2 de junio. El hospital se encuentra a unos 16 kilómetros del punto de entrada de San Ysidro, el cruce fronterizo terrestre más activo del hemisferio occidental.

Solo alrededor del 5% de los pacientes con COVID-19 informaron que habían estado recientemente en México en las otras tres salas de emergencias de Scripps que están más al norte, dijo.

“Ahora estamos transfiriendo pacientes de COVID-19 de Chula Vista a otros hospitales de Scripps más al norte de manera bastante regular, 21 durante la última semana, para ayudar a descomprimir esta sede”, dijo Tovar.

Unas dos horas al este, El Centro Regional Medical Center estaba tan abrumado de pacientes con COVID-19 que tuvo que transferir a algunos a centros de atención médica en San Diego, National City y otros lugares.

Ha habido más de 2,025 casos confirmados en el condado Imperial, que tiene la tasa de hospitalización por COVID-19 más alta del estado, dijo Andrea Bowers, coordinadora de proyectos especiales para el departamento de salud local.

“Sabemos que nuestra comunidad tiene familia en ambos lados de la frontera, por lo que estamos relacionando el aumento con el fin de semana del Día de la Madre”, dijo Suzanne Martínez, subdirectora de enfermería en el centro médico. “Eso significa más riesgo a medida que las personas cruzan la frontera en ambas direcciones”.

La reportera de KHN Heidi de Marco visitó las terapias intensivas de ambos hospitales y documentó los esfuerzos para mantener vivos a los pacientes.

Patients suspected of having COVID-19 are screened inside a makeshift triage center outside El Centro Regional Medical Center in El Centro, California. The hospital is trying to keep patients who do not require acute care out of the hospital to limit spread.

A health care worker prepares to treat a COVID-19 patient on the medical-surgical floor. On May 28, the hospital had 41 coronavirus patients.

A registered nurse wearing protective equipment treats a COVID-19 patient in the intensive care unit. Ten beds in the hospital’s 12-bed ICU were filled with coronavirus patients.

Health care workers must wear a special respirator, a gown and gloves before entering a COVID-19 patient’s room. Hospital staff members tending to COVID-19 patients must put on full-body protective suits to enter an isolation room in the emergency department.

About two hours to the west, Scripps Mercy Hospital Chula Vista has had roughly 35 to 40 COVID-19 patients every day in recent weeks, says Dr. Juan Tovar, an emergency physician and chief operations executive. That’s quadruple the number of coronavirus patients the hospital was treating at the beginning of April.

ICU staffers sometimes communicate with one another through the windows using a whiteboard.

Registered nurse Christina Campolongo (left), certified nursing assistantVanessa Aquino and registered nurse Paloma Garza-Johnson turn a sedated coronavirus patient into the prone position, face down, which may allow more oxygen into the patient’s lungs.

Ochigbo administers the sacrament of healing. The Anointing of the Sick is given to seriously ill and dying people. Ochigbo has modified it for COVID-19 patients, applying oil only to the forehead and feet.

Esta historia de KHN fue publicada primero en California Healthline, un servicio de la California Health Care Foundation.