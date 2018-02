¡Cuidado! La multa por no tener seguro que impuso el Obamacare todavía está vigente

Pero si no encajas en una de las categorías de exención y no tienes seguro en 2017, o no lo tendrás en 2018, probablemente no tengas suerte, explicó Alison Flores, analista senior del Tax Institute , la rama de investigación de H&R Block, con sede en Kansas City, Missouri.

No es tan así. La multa no desaparecerá hasta 2019, y eso significa que aún deberás pagarle al Tío Sam si no has tenido seguro de salud en 2017, a menos que hayas tenido una exención a este mandato. Lo mismo es válido para este año.

