Diez pasos para cambiar hábitos poco saludables después de los 60

Compra buenas zapatillas. Lo ideal son las deportivas de alta calidad, diseñadas específicamente para caminar, dijo Carolyn Rosenblatt, fundadora de AgingParents.com , quien comenzó a participar en triatlones a los 63 años y continúa haciéndolo a los 70. Comienza caminando por tu cuadra. Amplía las caminatas a 30 minutos al menos tres veces por semana, o establece una meta para aumentar la distancia, por ejemplo, un 10% cada semana. Y deja tus zapatillas cerca de la puerta principal de tu casa. Practica tu equilibrio. La mejor manera de evitar las caídas es mantener un buen sentido del equilibrio, dijo Rosenblatt. Practica pararte sobre una pierna con los ojos cerrados durante al menos 30 segundos. Mejora tu desayuno. Deja de comer dulces con café. Considera la posibilidad de sustituirlos por un batido casero con un plátano, frutas de temporada, leche de almendras y proteína en polvo, o un pequeño pedazo de pastel sin azúcar. Y recorta el exceso de azúcar en todas tus comidas, dijo Rosenblatt. Reemplaza la soda por agua mineral. Elimina el estrés sabiamente. Encuentra formas de controlar tu estrés que no impliquen alimentos, alcohol o fumar. Hay muchos programas de meditación que puedes descargar en tu teléfono y escuchar por no más de 10 minutos, explicó Rosenblatt. Practica el entrenamiento de resistencia. Para evitar que tu masa muscular desaparezca, realiza ejercicios de resistencia levantando pesas o usando máquinas de pesas, apuntó Kay Van Norman, dueña de Brilliant Aging, una firma de consultoría para un envejecimiento más saludable. “Tus músculos son increíbles, pero si no los usas, los pierdes”, dijo. Acércate al suelo. Los adultos mayores deben practicar regularmente agacharse y levantarse. “Si no lo haces, después de un tiempo perderás esa habilidad”, dijo Van Norman. Desafía tu velocidad. Si bien puede parecer que las personas mayores de 60 no deben preocuparse por el ejercicio que involucra velocidad e intensidad, sí lo hacen, dijo Van Norman. “La mayoría de la gente ni siquiera piensa en la velocidad para mantenerse saludable. Pero los jugadores de tenis están haciendo eso todo el tiempo. Debes hacer algo para desafiar tu velocidad, no solo tu poder”. Es por eso que deportes como el tenis pueden ser espectaculares a medida que envejeces, dijo. Cree en ti mismo. Sharon Sultan Cutler, de 71 años, enfrentó la duda y la depresión después de varios eventos trágicos y desafiantes. Sultan Cutler recurrió a la terapia para ayudarla a sentirse mejor consigo misma. “La primera persona en la que tienes que creer es en ti misma”, dijo Sultan Cutler, quien es escritora. “A la gente le gusta estar con otras personas que creen en sí mismas”. Aborda un proyecto. Elige un proyecto que tenga significado para ti. Sultan Cutler optó por ser coautora (junto con otros dos escritores) de su primer libro, “Bandstand Diaries: The Philadelphia Years, 1956-1963”, una mirada interna sobre el que fuera su programa de televisión favorito, “American Bandstand”, de Dick Clark. Nunca había escrito un libro antes. Ahora está preparando su tercero, “Tu nuevo yo después de los 65: consejos valiosos para inspirar tu increíble envejecimiento”. “Es como tener un sueño que realmente puedes hacer realidad”, dijo. Abraza la superación personal. Algunos llaman a esto el aprendizaje de por vida. Un estilo de vida más saludable requiere un aprendizaje constante y la superación personal, dijo Sultan Cutler. Busca recursos de aprendizaje locales como los colegios comunitarios, donde a menudo hay buenos descuentos para los adultos mayores que quieren cursar, dijo. “La superación personal no es sólo física. También es mental”.

