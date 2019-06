Mantener a los niños sanos y cuerdos en un mundo digital

Tal vez lo mejor que puedes hacer es servir como un buen modelo, comportándote en línea de la misma manera que esperas que lo hagan tus hijos, dice el doctor Elias Aboujaoude, psiquiatra de la Universidad de Stanford y autor del libro “Virtually You: The Dangerous Powers of the e-Personality” (“Virtualmente tú: los Peligrosos Poderes de la Personalidad Electrónica”)

La clave es ayudar a los niños a utilizar la tecnología como una herramienta, no como un juguete, “donde hay un propósito que no es curar el aburrimiento”, explica Jim Taylor, psicólogo y autor del libro “Raising Generation Tech: “Raising Generation Tech: Preparing Your Children for a Media-Fueled World” (“Educar a la Generación Tech: Preparar a tus hijos para un mundo impulsado por los medios de comunicación”).

