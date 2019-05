Por qué el cáncer es más peligroso para los inmigrantes en el sur de Texas

Ziomara Tirado, de Hope, recordó cuando Rivera le dijo con frustración que quería luchar contra el cáncer pero que no podía calificar para Medicaid y que no podía pagar el tratamiento. “Me dijo: ` ¿Qué significa esto?’ ¿Si no tienes seguro, no te salvas?”.

Carlos Rivera had been losing weight and living with fierce abdominal pain before being diagnosed with colon cancer. He initially faced problems getting treatment until getting insurance under the guidance of Ziomara Tirado, a care coordinator at the Hope Family Health Center, a nonprofit clinic in McAllen, Texas.

