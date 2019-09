Regreso a clases 2019: mochilas, loncheras y test de drogas

Un informe de 2015 de la Academia Americana de Pediatría dijo que faltan datos científicos convincentes que demuestren que las pruebas funcionan. Un estudio anterior, de 2010, realizado por el National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, examinó siete distritos escolares y comparó el uso de drogas reportado en escuelas secundarias en donde se hacían las pruebas con otras en las que no. Se halló que el 16% de los estudiantes sujetos a pruebas de drogas informaron haber consumido drogas en comparación con el 22% de los estudiantes en las escuelas que no realizaron la prueba. Las pruebas no cambiaron las intenciones informadas de los estudiantes de usar drogas en el futuro.

