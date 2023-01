Adolescentes latinos se entrenan para educar sobre las vacunas contra covid

Según una encuesta de 2021 encargada por Voto Latino y realizada por Change Research, el 51% de los latinos no vacunados dijeron que no confiaban en la seguridad de las vacunas. La cifra se dispara hasta el 67% en el caso de aquellos cuyo idioma principal en casa es el español. Las razones más comunes para rechazar la vacuna incluyen no confiar en su eficacia y no confiar en los fabricantes de la vacuna.

We encourage organizations to republish our content, free of charge. Here’s what we ask:

You must credit us as the original publisher, with a hyperlink to our khn.org site. If possible, please include the original author(s) and “Kaiser Health News” in the byline. Please preserve the hyperlinks in the story.

It’s important to note, not everything on khn.org is available for republishing. If a story is labeled “All Rights Reserved,” we cannot grant permission to republish that item.

Have questions? Let us know at KHNHelp@kff.org