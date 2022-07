Cómo evitar, o deshacerse, de una deuda médica

Prioriza los alimentos y vivienda sobre las facturas médicas. Las instituciones financieras y los prestamistas tratan la deuda médica de manera diferente a las facturas de consumo impagas. Las personas optan por pedir un préstamo para comprar un auto; no eligen enfermarse o lesionarse. Entonces, el hecho de que las personas tengan deudas médicas no significa que no sean confiables o que tengan menos probabilidades de pagar sus facturas en general. Las tres principales agencias de calificación crediticia acordaron recientemente que las facturas médicas impagas no afectarán los puntajes de crédito de las personas durante un año. Una vez que se paga una factura, debe salir de su informe de crédito inmediatamente. A partir de 2023, las deudas médicas impagas de menos de $500 tampoco deberían aparecer en los informes.

