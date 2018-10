Aumentan los suicidios en el país, pero no entre los hispanos

Sin embargo, la mayor tasa de intentos de suicidio entre adolescentes latinos no ha resultado en un aumento correspondiente en las muertes por suicidio, por razones que no están claras, dijo Luis Zayas, profesor de la Universidad de Texas en Austin y autor del libro “Latinas Attempting Suicide: When Cultures, Families and Daughters Collide”.

Como grupo, los latinos enfrentan obstáculos que pueden afectar su salud y bienestar: ganan menos que los blancos no hispanos y es más probable que no tengan seguro de salud. En 2017, el 16.1% de los hispanos no tenía seguro , en comparación con el 6.3% de los blancos no hispanos, lo que dificultó el acceso a la atención de salud mental y otros tratamientos. Además, los inmigrantes latinos enfrentan los desafíos de mudarse a un nuevo país, a veces huyendo de la violencia y otras condiciones traumáticas.

