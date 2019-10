Denuncian fraude a Medicare con aparatos ortopédicos a través de la telemedicina

Así es como funcionan los más recientes fraudes a Medicare, dijo Ariel Rabinovic, quien trabaja con el Center for Advocacy for the Rights & Interests of the Elderly de Pensilvania. Rabinovic ayudó a denunciar el caso de fraude de Ernest a las autoridades de Medicare. Dijo que los estafadores reclutan profesionales de salud (médicos, asistentes médicos, enfermeras practicantes) para contactar por teléfono o video chat a personas a las que no conocen, bajo el pretexto de una consulta de telemedicina.

