Falsas promesas de curas, tratamientos y pruebas caseras para COVID-19 por internet

Las empresas con experiencia en el mercado de pruebas “en el hogar” comenzaron a anunciar a mediados de marzo que ofrecerían kits para COVID-19 directo a los consumidores.

Con el pánico en alza, y las pruebas en hospitales y consultorios médicos difíciles de encontrar, el atractivo del anuncio fue obvio.

Los kits se promocionaron como una forma de que los consumidores manejaran ellos mismos esta difícil situación. Sin problemas para ver al médico. Sin llamadas al departamento de salud. Sin esperar en un sitio de pruebas “al paso”.

En cambio, los consumidores podrían recolectar sus propias muestras, pasando un hisopo por su garganta o escupiendo en un frasco. Luego, las muestras se enviarían por correo a los laboratorios asociados de las empresas, que las evaluarían para coronavirus. Los precios oscilarían entre $135 y $181.

Pero enseguida surgieron críticas. Las pruebas en el hogar podrían estar derivando recursos necesarios para las pruebas de laboratorio. También existe la posibilidad de que las personas recojan sus muestras incorrectamente y tengan preguntas sobre la atención médica en caso de necesitarla.

Sin mencionar el riesgo de resultados inexactos.

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) respondió con un comunicado de prensa el 20 de marzo, en el que se afirmaba que no había autorizado “ninguna prueba casera para COVID-19″.

Desde entonces, al menos cuatro compañías, Nurx, EverlyWell, Forward y Carbon Health, han dicho que suspendieron las ventas, aunque el lunes 30 de marzo dos de ellas todavía tenían información sobre las pruebas en sus sitios web.

Si bien estas empresas son legítimas y tienen un historial de pruebas en el hogar y de atención médica, puede haber otras que no.

“Algunas provienen de lugares acreditados y otros no, y eso es difícil de descifrar para el consumidor promedio”, dijo Eric Topol, director y fundador del Scripps Research Translational Institute.

Por ejemplo, varios informes cuestionables de Internet relacionados con pruebas de coronavirus, vacunas y curas “milagrosas” ya están circulando en las redes sociales.

Y para los consumidores asustados, puede ser difícil notar la diferencia. “Hay muchas cosas-basura”, dijo Arthur Caplan, director fundador de la División de Ética Médica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York.

La FDA dijo en su comunicado del 20 de marzo que “está comenzando a ver kits de prueba fraudulentos no autorizados que se están comercializando para detectar COVID-19 en el hogar”.

Una señal importante de que un kit en el hogar es un fraude es que ofrecerá a los consumidores un resultado casi inmediato. “Eso no sería posible”, dijo Topol.

As coronavirus spreads around the world and in the U.S., scientists are exploring the possibility that four common herbs might be the answer to possible prevention or even a cure for the novel virus. https://t.co/U5aN9vIdYf

Hay muchos sitios web que promocionan curas y milagrosas formas de prevención (hierbas, tés, aceites esenciales).

Los que promueven teorías conspirativas en YouTube y Twitter han dicho irresponsablemente a la audiencia que compre y beba “Miracle Mineral Solution”, un producto blanqueador para uso industrial, para evitar el coronavirus.

Posteos de Facebook e Instagram afirman que la marihuana, la cocaína o la vitamina C pueden matar al coronavirus, o prevenirlo. Sitios están ofreciendo máscaras N95 falsas.

En 1999, la FDA ya había dicho que los productos que contienen plata coloidal no son “seguros o efectivos”, y los Institutos Nacionales de Salud han dicho que no se conocen beneficios al ingerir suplementos de plata, y que pueden causar efectos secundarios graves. En 2019, la agencia también advirtió a los consumidores que no compraran ni ingirieran la “Miracle Mineral Solution” porque puede causar serios problemas de salud.

El 9 de marzo, la FDA y la Comisión Federal de Comercio emitieron conjuntamente cartas de advertencia a siete compañías por vender “productos que afirman fraudulentamente prevenir, tratar o curar COVID-19”.

Una de estas cartas la recibió Jim Bakker, conocido televangelista, que permitió que un invitado promocionara la plata coloidal como una cura para COVID-19, y luego la vendió durante una emisión del 12 de febrero de “The Jim Bakker Show”.

Desde entonces, el estado de Missouri ha presentado una demanda contra Bakker por “prometer falsamente a los consumidores que Silver Solution puede curar, eliminar, matar o desactivar el coronavirus”.

Solution to a lot of world's problems lie in India. But you can't find them as long as you ridicule our ancient wisdom.

Cannabis is a magic plant. Till 1980 it was sold by Govt. Becoz of Rajiv Gandhi & West Pharma Companies it got bad name.

Make #Cannabis legal !!#CoronaVirus pic.twitter.com/ciDsFIwM9x

— #NATIONALISM (@BeingNationali1) February 8, 2020