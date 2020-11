Voz de un experto: los niveles de seguridad que propone Fauci durante COVID

Pruebas de vigilancia. Inundando literalmente el sistema con pruebas. Obtener una prueba casera que puedas hacerte tú mismo, que sea muy sensible y específica. ¿Sabes por qué sería fantástico? Porque si decidiste que quieres tener una pequeña reunión con tus suegros y un par de niños, puedes hacerte la prueba en ese momento. No es 100%. No dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Pero el riesgo que tienes disminuye dramáticamente si todos se hacen la prueba antes de reunirse para cena. Puede que nunca sea cero, pero, ya sabes, no vivimos en una sociedad completamente libre de riesgos.

